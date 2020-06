Millbrae Skilled Care安養院近百人感染新冠肺炎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的Millbrae Skilled Care安養院新冠肺炎確診人數不斷的激增,截至6月8日,已經有96名院友感染,州及San Mateo縣衛生部門合作,已經派遣特別小組前往協助。

本台上個月12日首次報導,位於Millbrae的Millbrae Skilled Care有院友確診新冠肺炎,不到一個月的時間,根據加州衛生部的數據,這所安養院的確診院友高達96人,員工也有31人確診,13名院友死於新冠肺炎,人數之多居全縣之冠。

一名院友家屬告訴本台,他92歲的父親,兩星期前接受檢測,是無症狀的陽性反應。

Candy院友家屬說:「但是上個星期跟他通電話,他好像很模糊,有點困惑,同時認不得人,跟著我們問院舍,說可能因為缺水。」

後來他們把父親送到Seton醫院檢查,一切正常,後來又回到安養院,不過由於安養院確診人數越來愈多,他父親的所屬的醫療保險將他轉到Seton醫院.

Candy說:「當我知道他會轉去Seton其實安心一點,因為我相信Seton,起碼是間醫院,照顧會好一些。」

記者發現到,Millbrae Skilled Care的確診人數,不僅居San Mateo縣17個登記立案的安養院之冠,也是全加州極少數的安養院中,確診人數超過90人以上。

記者詢問監管單位,加州衛生部回覆說,已經與San Mateo縣衛生單位及其他單位合作,已向Millbrae Skilled Care部署感染控制「打擊小組」(strike team),該團隊由註冊護士和感染預防專家組成,致力於確保採取適當的感染措施並減輕感染,該團隊還協助隔離院友,並評估感染情況。

San Mateo縣衛生單位也表示,現在州府正密切監管,但為什麼不關閉安養院?

San Mateo縣經理Mike Callagy說:「安養機構是由州歸管,是州決定是否該關閉,很顯然州覺得沒必要關閉。」

目前不知道為什麼Millbrae Skilled Care會爆發大規模感染,記者周三多次聯繫該安養院,但是始終無法得到回覆,家屬Candy希望跟安養院說。

Candy說:「想反映事情給安老院知,他們有時都不會即時回覆你,我們留意到,他們的護士,照顧每一間房的護士替換率很大,一批護士照顧同一間病房,可能做兩三個星期,之後又另外一批護士,全新護士照顧這些病房。」

記者上網查詢Millbrae Skilled Care相關資訊,根據2016年資料,該院有116名院友,140張病床,接受聯邦及加州醫療補助,院友當中,27%是白人,17%是亞裔。

