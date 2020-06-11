Millbrae Skilled Care安養院近百人感染新冠肺炎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的Millbrae Skilled Care安養院新冠肺炎確診人數不斷的激增，截至6月8日，已經有96名院友感染，州及San Mateo縣衛生部門合作，已經派遣特別小組前往協助。

本台上個月12日首次報導，位於Millbrae的Millbrae Skilled Care有院友確診新冠肺炎，不到一個月的時間，根據加州衛生部的數據，這所安養院的確診院友高達96人，員工也有31人確診，13名院友死於新冠肺炎，人數之多居全縣之冠。

一名院友家屬告訴本台，他92歲的父親，兩星期前接受檢測，是無症狀的陽性反應。

Candy院友家屬說：「但是上個星期跟他通電話，他好像很模糊，有點困惑，同時認不得人，跟著我們問院舍，說可能因為缺水。」

後來他們把父親送到Seton醫院檢查，一切正常，後來又回到安養院，不過由於安養院確診人數越來愈多，他父親的所屬的醫療保險將他轉到Seton醫院．

Candy說：「當我知道他會轉去Seton其實安心一點，因為我相信Seton，起碼是間醫院，照顧會好一些。」

記者發現到，Millbrae Skilled Care的確診人數，不僅居San Mateo縣17個登記立案的安養院之冠，也是全加州極少數的安養院中，確診人數超過90人以上。

記者詢問監管單位，加州衛生部回覆說，已經與San Mateo縣衛生單位及其他單位合作，已向Millbrae Skilled Care部署感染控制「打擊小組」（strike team），該團隊由註冊護士和感染預防專家組成，致力於確保採取適當的感染措施並減輕感染，該團隊還協助隔離院友，並評估感染情況。

San Mateo縣衛生單位也表示，現在州府正密切監管，但為什麼不關閉安養院？

San Mateo縣經理Mike Callagy說：「安養機構是由州歸管，是州決定是否該關閉，很顯然州覺得沒必要關閉。」

目前不知道為什麼Millbrae Skilled Care會爆發大規模感染，記者周三多次聯繫該安養院，但是始終無法得到回覆，家屬Candy希望跟安養院說。

Candy說：「想反映事情給安老院知，他們有時都不會即時回覆你，我們留意到，他們的護士，照顧每一間房的護士替換率很大，一批護士照顧同一間病房，可能做兩三個星期，之後又另外一批護士，全新護士照顧這些病房。」

記者上網查詢Millbrae Skilled Care相關資訊，根據2016年資料，該院有116名院友，140張病床，接受聯邦及加州醫療補助，院友當中，27%是白人，17%是亞裔。

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