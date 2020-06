【KTSF】

最近買菜有沒有覺得不少食品變貴了?根據勞工統計局的數據,5月份的食品雜貨價格出現明顯上漲,而牛肉更是出現單月最大漲幅。

消費者在5月份買牛肉和羊肉平均多付近11%的價格,其中燉烤用的生牛肉,價格飆漲20%,牛排價格也上漲接近12%。

不過5月份也有些產品價格下滑,像是雞蛋價格在4月上漲16%之後,5月份的價格就跌了接近5%。

食品雜貨價格的波動,部分原因是疫情影響到供應鏈的運作,尤其肉品價格的上漲,跟大型的肉品處理工廠有員工感染新冠肺炎而導致關閉影響。

另外一個因素就是,受到居家令的影響,人們普遍在家做飯,導致對這些食品的需求忽然增加。

