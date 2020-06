George Floyd弟弟國會作證促警政改革

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯市警暴案非洲裔死者George Floyd周二下葬之後,他的弟弟周三在國會眾議院作證,要求警政改革。

Floyd是因為涉嫌在一間便利店使用20元假鈔而被捕,從而導致這宗警暴案發生,Floyd的弟弟Philonise Floyd聯同家庭律師,以及另外十個證人周三在眾議院司法委員會作證,他要求警政改革。

Philonise Floyd說:「他不值得為20元而死,試問這是否一個黑人的價值?20元,這是2020年,受夠了。」

眾議院司法委員會周三的警政改革聆訊聚焦於民主黨人動議立法,解決警政體制上的種族歧視,共和黨人也考慮提出相關對策。

案發所在的明尼阿波利斯市,警察局長就承諾作出改革。

明尼阿波利斯市警局長Medaria Arradondo說:「美國的警政,我們必須解決種族議題。」

在案件發生後,明尼阿波利斯警察部門退出與警察工會的合約談判,改為聘請外邊的顧問提供意見,令改革更具透明度和彈性,警察部門也將使用數據,以便及早監察到潛在的警察行為不檢的警告訊號。

目前國會民主黨人和民主黨籍總統參選人拜登,都反對取消撥款給警察部門,但他們建議改革警方目前對付疑犯所用的手法,以及贊成更嚴密監管和重罰執法人員的行為不檢。

特朗普總統周三就讚揚眾議院司法委員會的共和黨籍成員Jim Jordan,對取消警察經費的提議予以抨擊,特朗普說,這些極端左翼議程將不會成事。

