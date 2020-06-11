George Floyd弟弟國會作證促警政改革

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯市警暴案非洲裔死者George Floyd周二下葬之後，他的弟弟周三在國會眾議院作證，要求警政改革。

Floyd是因為涉嫌在一間便利店使用20元假鈔而被捕，從而導致這宗警暴案發生，Floyd的弟弟Philonise Floyd聯同家庭律師，以及另外十個證人周三在眾議院司法委員會作證，他要求警政改革。

Philonise Floyd說：「他不值得為20元而死，試問這是否一個黑人的價值？20元，這是2020年，受夠了。」

眾議院司法委員會周三的警政改革聆訊聚焦於民主黨人動議立法，解決警政體制上的種族歧視，共和黨人也考慮提出相關對策。

案發所在的明尼阿波利斯市，警察局長就承諾作出改革。

明尼阿波利斯市警局長Medaria Arradondo說：「美國的警政，我們必須解決種族議題。」

在案件發生後，明尼阿波利斯警察部門退出與警察工會的合約談判，改為聘請外邊的顧問提供意見，令改革更具透明度和彈性，警察部門也將使用數據，以便及早監察到潛在的警察行為不檢的警告訊號。

目前國會民主黨人和民主黨籍總統參選人拜登，都反對取消撥款給警察部門，但他們建議改革警方目前對付疑犯所用的手法，以及贊成更嚴密監管和重罰執法人員的行為不檢。

特朗普總統周三就讚揚眾議院司法委員會的共和黨籍成員Jim Jordan，對取消警察經費的提議予以抨擊，特朗普說，這些極端左翼議程將不會成事。

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