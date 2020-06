【KTSF】

美國新型肺炎確診個案再次出現上升,刺激華爾街股市周四急挫,市場原本希望經濟快速復蘇的樂觀情緒突然冷卻。

道瓊斯指數周五下挫逾1,800點,標準普爾500指數下滑5.9%,為3月以來最差。

近日美股出現反彈,標準普爾500指數在3月底至周一急升44.5%,但很多市場分析師都認為,股票市場未能反映美國經濟的慘烈現狀。

美股這次急挫,是源於美國新型肺炎病例出現回升,原因很可能與重開經濟及放寬居家令有關,美國近半州分的病例都出現上升,而在踏入夏季,將有更多人返回工作場所上班或外出,預料疫情可能進一步惡化。

