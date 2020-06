全美新型肺炎病例突破200萬 料9月再多10萬人亡

【KTSF 江良慧報導】

全美的新型肺炎確診個案突破200萬宗,衛生官員擔心,在未來幾個月,部分地區的新增個案可能會大幅飆升。

新型肺炎將會在這個夏季構成嚴重威脅。

哈佛大學全球衛生研究中心Ashish Jha醫生說:「現時我們美國每天大約800到1,000人死亡,所有的模型和數據都顯示,我們會更差,數字會繼續上升。」

哈佛全球衛生研究中心估計,到今年9月,美國會有多10萬宗與新型肺炎有關的死亡個案。

George Washingto大學醫學與衛生科學教授Jonathan Reiner說:「病毒並沒有離開,我們其實不是在等第二波,第一波沒有過去。」

根據新型肺炎追踪計劃,自從亡兵紀念日以來,有12個州的新增入院數字上升。

根據John Hopkins大學,有19個州的確診個案與上週比較上升至少一成。

前巴爾的摩衛生局長Leana Wen醫生說:「醫院領導層需要為下一波準備好,那樣便不會出現問題,像不夠口罩和個人保護裝備,上次不足夠已經令全國羞恥。」

Johnson N Johson預計會在下個月開始隨機、雙盲的人體疫苗測試,而現階段就繼續要小心謹慎。

Jha醫生說:「我並非是要嚇人留在家裡,我想要公眾戴口罩,我希望他們保持社交距離。」

