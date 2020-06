加州近日平均新增2千多人確診 重開步伐未減慢

【KTSF 郭柟報導】

加州現時每日平均新增2,000幾人確診,不過重啟經濟步伐未有減慢,州長紐森表示,預期確診人數會上升,但加州有更強的防疫措施。

加州連續第17日每日新增超過2,000宗確診個案,過去一星期的每日平均新病例達到2,700幾宗。

不過加州重啟經濟步伐未有減慢,多個縣已經獲批准進入抗疫第三階段,重開理髮店,州長紐森預料本週五重開更多商業,包括戲院,、健身室、酒吧等。

紐森解釋,隨著加州逐步復市,雖然預料繼續會有新增確診個案,不過指出加州比起3月時有更強的防疫措施。

紐森說:「加州現時有上億個口罩,以及保護裝備,又有後備護理中心,裡面有足夠的設備,加州的醫療系統足夠應付5萬名患者,另外有1.1萬個呼吸機。」

他又表示,加州已經達到每日平均進行到6萬個測試,隨著測試數量增加,其中的感染率則維持在4.4至4.7%,同幾個星期前差不多,住院人數比例也沒有顯著上升。

