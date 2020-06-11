加州近日平均新增2千多人確診 重開步伐未減慢

【KTSF 郭柟報導】

加州現時每日平均新增2,000幾人確診，不過重啟經濟步伐未有減慢，州長紐森表示，預期確診人數會上升，但加州有更強的防疫措施。

加州連續第17日每日新增超過2,000宗確診個案，過去一星期的每日平均新病例達到2,700幾宗。

不過加州重啟經濟步伐未有減慢，多個縣已經獲批准進入抗疫第三階段，重開理髮店，州長紐森預料本週五重開更多商業，包括戲院,、健身室、酒吧等。

紐森解釋，隨著加州逐步復市，雖然預料繼續會有新增確診個案，不過指出加州比起3月時有更強的防疫措施。

紐森說：「加州現時有上億個口罩，以及保護裝備，又有後備護理中心，裡面有足夠的設備，加州的醫療系統足夠應付5萬名患者，另外有1.1萬個呼吸機。」

他又表示，加州已經達到每日平均進行到6萬個測試，隨著測試數量增加，其中的感染率則維持在4.4至4.7%，同幾個星期前差不多，住院人數比例也沒有顯著上升。

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