邱信福提案禁業主逼遷疫情期間無法交租租客（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州眾議員邱信福（David Chiu）提出法案，禁止業主逼遷一些在疫情期間無法交租的租客。

邱信福表示，在目前政策下，一旦加州宣佈解除疫情緊急狀態，租客需要馬上繳交所有疫情期間拖欠的租金，否則可能被逼遷。

他周三提出AB1436州提案，建議禁止業主在疫情期間或過後的90日內逼遷租客，另外又讓租戶在疫情過後額外的12個月時間繳交欠租，邱信福指，這個法案是想促進業主和租客之間達成協議。

邱信福說：「疫情期間，逼遷潮將會把租客推向其他密集居住的地方，增加染病風險，也代表會增加大量無家可歸者，如果不立法這就會發生。」

有居住在南加州一名有兩個孩子的單親媽媽表示，疫情之前手頭已經好緊，她在3月時失業之後，更擔心將來因為無法支付所有拖欠的租金而遭逼遷。

租客Patricia Mendoza說：「對我來說找工作很難，因為我有哮喘，自疫情爆發，我6次哮喘發作，我孩子很怕有天我回不了家，誰能照顧他們，所以這個法案很重要，為像我一樣的家庭提供暫時援助，避免在疫情期間被逼遷。」

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