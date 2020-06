邱信福提案禁業主逼遷疫情期間無法交租租客（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州眾議員邱信福(David Chiu)提出法案,禁止業主逼遷一些在疫情期間無法交租的租客。

邱信福表示,在目前政策下,一旦加州宣佈解除疫情緊急狀態,租客需要馬上繳交所有疫情期間拖欠的租金,否則可能被逼遷。

他周三提出AB1436州提案,建議禁止業主在疫情期間或過後的90日內逼遷租客,另外又讓租戶在疫情過後額外的12個月時間繳交欠租,邱信福指,這個法案是想促進業主和租客之間達成協議。

邱信福說:「疫情期間,逼遷潮將會把租客推向其他密集居住的地方,增加染病風險,也代表會增加大量無家可歸者,如果不立法這就會發生。」

有居住在南加州一名有兩個孩子的單親媽媽表示,疫情之前手頭已經好緊,她在3月時失業之後,更擔心將來因為無法支付所有拖欠的租金而遭逼遷。

租客Patricia Mendoza說:「對我來說找工作很難,因為我有哮喘,自疫情爆發,我6次哮喘發作,我孩子很怕有天我回不了家,誰能照顧他們,所以這個法案很重要,為像我一樣的家庭提供暫時援助,避免在疫情期間被逼遷。」

