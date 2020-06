【KTSF】

加州周三多2,702人染病,累計確診個案136,191宗,其中多79人死於新型肺炎,總死亡人數達4,776人。

灣區各縣的疫情方面,最多確診個案的Alameda縣,已經突破4,000人染病,另外多3個人死亡,San Mateo縣再多38人確診。

另外捷運表示,有一名車長確診,他最後一日上班是在上星期日,他上班時有戴口罩和手套,以及保持社交距離,當局隔離測試有關的員工,以及全天候消毒列車。

