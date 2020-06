美國多間連鎖店宣布重開 Adidas將增聘非裔拉美裔員工

【KTSF 歐志洲報導】

一些受到疫情影響而關門的美國連鎖店,現在也宣布重開計畫,而在「黑人生命寶貴」的運動中,運動衣物品牌Adidas也宣布將增加聘請非洲裔和拉美裔的職員。

連鎖電器用品店Best Buy宣布,從6月15日,也就是下周一開始,重開全國的800多間店,而被迫放無薪假的9,000多名全職和兼職的員工,也將重回工作崗位。

Best Buy自3月開始暫停營業,之後只是讓顧客在路邊拿所購買的商品。

公司表示,重新開門後,將對員工進行上班前的體溫檢測,而收銀處也將設有透明隔離片,而店內的所有人,包括職員和顧客都必須戴口罩,而因為必須將店內人數限制在25%,每次只能允許60位顧客在店內,Best Buy也要顧客保持社交距離,並表示會定期清潔商店。

而在全國有400多間分店的健身中心24 Hour Fitness,其中一半將在6月開門,其餘的在8月初開門,公司表示,所有的400萬名會員必須下載手機app來預訂到健身中心的時間。

重開的健身中心也將實行新措施,例如健身導師必須戴口罩和保持社交距離,也將移走一些健身器材,讓器材之間有更多的距離,營運時間也從24小時縮短到上午5點至晚上9點。

另外,運動衣物品牌Adidas宣布,在北美的商店將聘請更多的有色人種職員,公司計畫要三成的職員是非洲裔或拉美裔,公司也表示,計畫在未來4年捐出2,000萬在推行促進種族平等的項目上。

