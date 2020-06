經濟前景不明朗 401K帳戶應如何管理（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

受新型肺炎疫情影響,全球經濟震盪,許多人的退休基金401K也大幅縮水,面對經濟前景不明朗,有401K帳戶的人現在應該怎麼做呢?

美國股市在3月份大幅下跌,令許多投資者損失慘重,據投資理財公司Fidelity的資料顯示,今年第一季,美國人401K退休儲蓄帳戶的平均結餘是91,400元,比前一季度下降19%,不過好消息是,股市最近又大幅反彈回升。

針對疫情對股市的影響,財經專家建議,此時也應評估一下自己的401K帳戶應該怎樣做才能繼續增值。

一些僱主受疫情衝擊,決定削減給員工401K帳戶的匹配捐款,以此獲取更多資金流動,避免裁員。

根據理財公司Willis Towers Watson的調查顯示,12%的僱主已停止對員工401K的匹配捐款,還有23%的僱主也在考慮今年採取類似計劃。

財經專家提醒,股市重挫通常是暫時性,投資者可根據個人情況繼續增加儲蓄額度,但如果自己正在失業或被減薪,減少儲蓄則可以理解,因為需要更多現金維持日常生活,但如果是仍有工作的人,而且因居家時間變多,反而開支減少,則應考慮增加退休帳戶的儲蓄,尤其是年輕人更應趁低買入。

另一點就是評估退休儲蓄帳戶的投資計劃是否達到自己的目標,如果已偏離,則應該重新分配獲利的基金,到價格較低的股票和債券市場,等待股市復甦。

而對於接近退休年齡的人,財經專家則建議,保守的作法是手上有兩年可用的現金,以及另外兩年中短期的債券基金,防止自己被逼要以低價出售股票來套現。

還有就是裁員後,401K帳戶應該何去何從,首先可以繼續保留在原有僱主的退休計劃中,等待股市回升,但不好的是,不能再向帳戶增加新的存款,若想繼續存款,則可以轉移到新的或已有的IRA帳戶,但若因為失業要提前拿出這筆退休儲蓄金,則要面臨高額罰款。

所以專家建議 未到退休年齡,若非走投無路,最好不要提早動用退休帳戶的錢。

