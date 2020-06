【KTSF】

東灣Vallejo市一個幼童生日派對發生槍擊命案,造成兩人死亡,3人受傷。

警方於周二晚9時49分接獲舉報,現場位於Cynthia Ave 100號路段,警員到場後,發現5人中槍受傷,年齡由10歲至63歲。

案中有兩名中槍者死亡,分別63歲和37歲,另外一男一女及一名10歲傷者沒有生命危險。

警方稱,死傷者當時正參加一名幼童的生日派對,多名疑犯步出一輛汽車,再向舉行派對的場地開槍,行兇者仍然在逃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。