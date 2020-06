美國酒店業積極爭客 清潔程度變吸引招數

【KTSF 吳宇斌報導】

隨著經濟重開,美國的旅館業也準備好在出發,這次酒店旅館吸引客人的招數不是折扣,而是清潔程度。

在維珍尼亞州McLean市,這間希爾頓酒店員工正忙於清潔大堂,因為爆發新型肺炎疫情,清潔消毒是目前旅館業最重要的待客之道。

事實上,從前台的蒙面職員,到封閉的自助餐,酒店正因為冠狀病毒大流行而做出明顯的變化。

希爾頓酒店及渡假村發言人Phil Cordell說:「當他們走進酒店前門,有洗手液和消毒濕巾,當他們走進一個環境,我們已經關心他們,但讓他們有能力參與以建立自己的信心水平。」

目前酒店入住率仍然不高,數據諮詢公司STR的數據顯示,5月16日的那一周,美國旅館入住率為32%,比去年同期下降一半有多,但隨著休閒旅遊開始回升,酒店將清潔標準視為一種拉客方式,希望從Airbnb等競爭對手手中贏回生意。

喬治華盛頓大學教授Larry Yu說:「入住酒店時,他們說,我可能需要戴口罩,因為人太多了,因此,我們應該提供這個,就像牙膏牙刷等東西。」

加強清潔無處不在,一些酒店品牌正在與清潔供應公司合作,試圖展示更高水準的清潔。

希爾頓等酒店請來專家制定新的標準,萬豪和假日酒店的母公司IHG與生產工業清潔產品的EcoLab合作,而凱悅就與全球清潔行業協會ISSA合作。

在希爾頓McLean酒店房間,員工額外清潔電視遙控器和燈開關等表面,他們打掃後在房門上貼上字條,讓客人知道執房後沒人進入,讓客人安心。

BestWestern酒店就不再擺放裝飾枕頭、鋼筆之類不必要物品,Red Roof酒店就指示執房人員把客人用過的床單,在房間內打包處理,以限制疾病的傳播。

