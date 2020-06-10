特朗普指示威者被警推跌受傷事件屬騙局

【KTSF 江良慧報導】

一個75歲的社運人士，上星期四在水牛城的黑人生命寶貴示威活動中，被兩名警察推倒在行人道上，該社運人士頭部著流血受傷，傷者目前仍需留醫，但特朗普總統就發推文，攻擊他是Antifa組織的分子，更暗示他跌倒是一個騙局。

K75歲的示威者Martin Gugino，當時被兩名警察推開，Gugino跌到地上頭部著地，受傷流血，他情況一度嚴重，目前仍然留醫。

但特朗普周二早上就發推文攻擊Gugino，說水牛城被警察推開的示威者，可能是個來搞事的Antifa分子，特朗普指Gugino被警員推開，是因為他看來是要用掃描器對準警方通訊設備，令警方的通訊儀器失靈。

特朗普說，看到Gugino跌倒，力度重過被推跌時的力度，特朗普懷疑此人跌倒可能是一個騙局。

特朗普的資料來源是一個撐特朗普的極右網絡’一個美國新聞’，特朗普並沒提過任何證據支持自己對Gugino的指控。

事發在5天前，片段顯示Gugino被推開，之後向後跌倒行人道上，受傷流血，兩名涉事警察被控二級毆打。

Gugino律師就發聲明回應特朗普，說Gugino一直都是和平示威者，執法部門也從沒有暗示他不是，說不明白為何美國總統會發出後這樣黑暗、危險和不真實的指控，白宮就拒絕回應。

特朗普周二沒有公開露面，其他共和黨人則對有關提問左閃右避。

參議院多數黨領袖麥康尼說：「如我所說，我們在參議院共和黨會議討論對近兩週事態的適當回應，我沒有看多那鬼東西。」

共和黨參議員Kevin Cramer說：「我才剛看到推文，而且不知道有關事件，我並不像某些人那麼執著。」

不過有至少一名共和黨人批評他。

共和黨參議員Mitt Romney說：「我看到推文，這樣說令人感震驚，我不會進一步評論來美化他它。」

紐約州長Andrew Cuomo就要求特朗普道歉。

Cuomo說：「你認為頭部流血是假的嗎？你是這個意思嗎？你看到他頭部落地，看到行人道上的血，多麼魯莽，多不負責任，多刻薄，多粗魯，我的意思是，如果有一個應受譴責愚蠢的評論，而且還是來自美國總統。」

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