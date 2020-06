特朗普指示威者被警推跌受傷事件屬騙局

【KTSF 江良慧報導】

一個75歲的社運人士,上星期四在水牛城的黑人生命寶貴示威活動中,被兩名警察推倒在行人道上,該社運人士頭部著流血受傷,傷者目前仍需留醫,但特朗普總統就發推文,攻擊他是Antifa組織的分子,更暗示他跌倒是一個騙局。

K75歲的示威者Martin Gugino,當時被兩名警察推開,Gugino跌到地上頭部著地,受傷流血,他情況一度嚴重,目前仍然留醫。

但特朗普周二早上就發推文攻擊Gugino,說水牛城被警察推開的示威者,可能是個來搞事的Antifa分子,特朗普指Gugino被警員推開,是因為他看來是要用掃描器對準警方通訊設備,令警方的通訊儀器失靈。

特朗普說,看到Gugino跌倒,力度重過被推跌時的力度,特朗普懷疑此人跌倒可能是一個騙局。

特朗普的資料來源是一個撐特朗普的極右網絡’一個美國新聞’,特朗普並沒提過任何證據支持自己對Gugino的指控。

事發在5天前,片段顯示Gugino被推開,之後向後跌倒行人道上,受傷流血,兩名涉事警察被控二級毆打。

Gugino律師就發聲明回應特朗普,說Gugino一直都是和平示威者,執法部門也從沒有暗示他不是,說不明白為何美國總統會發出後這樣黑暗、危險和不真實的指控,白宮就拒絕回應。

特朗普周二沒有公開露面,其他共和黨人則對有關提問左閃右避。

參議院多數黨領袖麥康尼說:「如我所說,我們在參議院共和黨會議討論對近兩週事態的適當回應,我沒有看多那鬼東西。」

共和黨參議員Kevin Cramer說:「我才剛看到推文,而且不知道有關事件,我並不像某些人那麼執著。」

不過有至少一名共和黨人批評他。

共和黨參議員Mitt Romney說:「我看到推文,這樣說令人感震驚,我不會進一步評論來美化他它。」

紐約州長Andrew Cuomo就要求特朗普道歉。

Cuomo說:「你認為頭部流血是假的嗎?你是這個意思嗎?你看到他頭部落地,看到行人道上的血,多麼魯莽,多不負責任,多刻薄,多粗魯,我的意思是,如果有一個應受譴責愚蠢的評論,而且還是來自美國總統。」

