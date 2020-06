舊金山前工務局局長涉賄案多3人被控 一人是華裔

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山前工務局局長Mohammed Nuru被聯邦政府起訴行賄欺詐罪一案有新進展,檢控官周一落案起訴多3人,包括Nuru的女朋友及一名華裔的工程承建商。

聯邦司法部周一公布落案起訴Nuru的女友Sandra Zuniga洗黑錢的罪名,指她在2014年3月至今年1月之間,涉嫌將135,000元存入自己的個人帳戶,再將這些錢轉帳至不同的銀行,企圖隱藏錢的來源,最後Zuniga用這些錢來幫Nuru支付度假屋的房貸及維修費等。

Zuniga是市府專責清潔社區的特派部門Fix-it小組的主管,也是市長辦公室鄰里服務部主管,但她正面臨一項串謀洗黑錢罪,若罪成最高刑罰是監禁20年。

法庭文件指,Nuru涉嫌曾向Zuniga透露,自己如何利用職權進行違法行為,例如Nuru涉嫌透露,他如何曾經幫一名在舊金山有大型地產發展項目的中國億萬富豪得益,以換取旅遊、住宿、名酒及其他禮物和利益。

檢察官另外亦起訴兩名與市府有合作的承建商,包括Hillsborough華裔居民Florence Kong,她被控涉嫌向調查人員提供虛假陳述。

法庭文件指,Kong在舊金山擁有兩間公司,分別是坤和鐵器工程公司及工程廢料回收公司SFR Recovery Inc。

今年3月份,聯邦調查員與Kong會面時,Kong最初表示不認識Nuru,後來才承認與Nuru是朋友,不過,當時Kong就否認曾經與Nuru談及過任何有關生意上的問題,亦否認曾向Nuru尋求生意上的幫助,Kong亦聲稱Nuru從來沒有協助她取得市府合約。

調查員指出,Kong涉嫌說謊,他們在監聽中截獲Kong與Nuru談及生意的內容,顯示Nuru曾協助Kong取得市府設施的工程合約。

法庭文件亦顯示,Kong涉嫌送贈現金支付Nuru的餐飲費,及送一隻價值約29萬人民幣,超過4萬美元的勞力士金錶給Nuru。

Kong與另外一名被控的承建商周一首次出庭,兩人將於下周一再提堂。

Nuru與餐廳東主Nick Bovis今年年初涉嫌以5,000元行賄一名機場委員會委員,企圖取得一張餐廳合約被捕,Bovis早前認罪,並答應與控方合作提供資料。

