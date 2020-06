【KTSF】

加州周二多2,170人感染新型肺炎,累計有133,489宗確診個案,其中再多44人死亡,累計4,697人死於新型肺炎。

灣區方面,Santa Clara縣確診個案突破3,000宗,Alameda縣的確診個案逼近4,000宗,San Mateo縣多5個人死於新型肺炎。

另外,華盛頓郵報報導,Tesla公司位於Fremont市的車廠,有兩名員工報稱在上個月感染新型肺炎,他們因為擔心公司報復因此並沒有透露身份。

Tesla總裁Elon Musk上個月一度違反Alameda縣府居家令重開車廠,後來同縣府達成協議。

