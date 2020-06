中國新移民初中生趁暑假繼續努力學習（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上月底訪問過一名從中國來到舊金山沒多久的初中生,如何努力不懈的學習英文,現在學校放暑假,這個學生有何打算呢?

13歲的程冠翔,暑假之後就升8年級了,他就讀Marina初中,學校上星期開始放暑假。

程冠翔說:「做些義工,媽媽還幫我報了暑期班,我還計劃在暑假學習編程。」

程冠翔去年底從中國來到舊金山,沒多久之後,學校因為新型肺炎疫情而關閉,改為網上授課,程冠翔不但沒有鬆懈,反而更用功地學英文。

現在放暑假,程冠翔的目標是:「每天堅持讀書,我還有一個應用叫百詞斬,每天完成一定量的單詞學習,打算每天學30個(單詞)。」

程冠翔母親閻旭說:「我們利用許多網上資源,背單詞時有一些背單詞輔助的軟件,我們每天設定30個詞,然後我們一家人有時候會一起背一下。」

在居家令期間,舊金山聯合校區為老師設計英語發展課程,其中包括要求學生寫日記,記錄居家令期間所見所聞,有人形容學生暑假期間像坐滑梯一樣,將學到的知識拋諸腦後,學業退步,對於仍在學習英語的學生來說,教師建議暑假的時候保持寫日記的習慣。

舊金山校區多語言課程部門主管Amy Brooks Gottesfeld說:「每天寫作保持流利,每天練習寫作對語言進展非常重要,我也鼓勵大家每天閱讀。」

網上有許多學習英語的免費應用程式,Gottesfeld推薦Duolingo,因為有聽與講的訓練,對於學習英文發音很有幫助,另外,Khan Academy有多種網上課程適合中小學生。

