中國新移民初中生趁暑假繼續努力學習（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上月底訪問過一名從中國來到舊金山沒多久的初中生，如何努力不懈的學習英文，現在學校放暑假，這個學生有何打算呢？

13歲的程冠翔，暑假之後就升8年級了，他就讀Marina初中，學校上星期開始放暑假。

程冠翔說：「做些義工，媽媽還幫我報了暑期班，我還計劃在暑假學習編程。」

程冠翔去年底從中國來到舊金山，沒多久之後，學校因為新型肺炎疫情而關閉，改為網上授課，程冠翔不但沒有鬆懈，反而更用功地學英文。

現在放暑假，程冠翔的目標是：「每天堅持讀書，我還有一個應用叫百詞斬，每天完成一定量的單詞學習，打算每天學30個（單詞）。」

程冠翔母親閻旭說：「我們利用許多網上資源，背單詞時有一些背單詞輔助的軟件，我們每天設定30個詞，然後我們一家人有時候會一起背一下。」

在居家令期間，舊金山聯合校區為老師設計英語發展課程，其中包括要求學生寫日記，記錄居家令期間所見所聞，有人形容學生暑假期間像坐滑梯一樣，將學到的知識拋諸腦後，學業退步，對於仍在學習英語的學生來說，教師建議暑假的時候保持寫日記的習慣。

舊金山校區多語言課程部門主管Amy Brooks Gottesfeld說：「每天寫作保持流利，每天練習寫作對語言進展非常重要，我也鼓勵大家每天閱讀。」

網上有許多學習英語的免費應用程式，Gottesfeld推薦Duolingo，因為有聽與講的訓練，對於學習英文發音很有幫助，另外，Khan Academy有多種網上課程適合中小學生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。