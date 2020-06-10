舊金山將向警暴受害人支付醫藥及殮葬費

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為了響應全國一片譴責警暴的浪潮，舊金山地檢處宣布將會向警暴受害人、警暴目擊者及他們的家人，提供醫藥費及殮葬費等金錢援助。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）說：「這項政策確保一些警暴的受害人，有資格獲得例如是醫藥費、精神健康支援，甚至是殮葬費等金錢補償，我的底線是，一些死於執法人員手中的人，不應該靠籌款網站去籌募殮葬費。」

這些補償金將會由地檢處的受害人服務部支付，博徹思表示，不論最終涉嫌施暴的執法人員有沒有被檢控或定罪，地檢處一樣會金錢上資助事主及其家人。

根據現行的加州受害人補償條例，受害人要獲得補償，必須要得到警方的確認，但博徹思指，如果涉嫌施暴者是執法人員，很可能事主不會得到任何認證，因此，地檢處將會擴大與舊金山加大創傷康復中心合作，收集一些醫療報告及其他資料文件，去認證查清案件有否涉及警暴。

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