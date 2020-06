舊金山將向警暴受害人支付醫藥及殮葬費

【KTSF】

為了響應全國一片譴責警暴的浪潮,舊金山地檢處宣布將會向警暴受害人、警暴目擊者及他們的家人,提供醫藥費及殮葬費等金錢援助。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)說:「這項政策確保一些警暴的受害人,有資格獲得例如是醫藥費、精神健康支援,甚至是殮葬費等金錢補償,我的底線是,一些死於執法人員手中的人,不應該靠籌款網站去籌募殮葬費。」

這些補償金將會由地檢處的受害人服務部支付,博徹思表示,不論最終涉嫌施暴的執法人員有沒有被檢控或定罪,地檢處一樣會金錢上資助事主及其家人。

根據現行的加州受害人補償條例,受害人要獲得補償,必須要得到警方的確認,但博徹思指,如果涉嫌施暴者是執法人員,很可能事主不會得到任何認證,因此,地檢處將會擴大與舊金山加大創傷康復中心合作,收集一些醫療報告及其他資料文件,去認證查清案件有否涉及警暴。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。