舊金山延長禁業主逼遷因疫情欠租租戶（視頻）

舊金山早前通過臨時禁令,禁止業主逼遷一些因為疫情而無法交租的租戶,市參議會周二大比數表決通過將有關禁令無限期延長。

舊金山市長布里德提出的逼遷禁令,將會在8月尾屆滿,市參事Dean Preston於是提出延長有關禁令,禁止業主向因為受疫情影響無法交租的租戶作出逼遷或徵收遲交租金的罰款等。

Preston說:「當現有的逼遷禁令屆滿時,幾千名租戶將會收到通知,在3日內交租或被逼遷,跟著如紐約時報估計,出現巨大的逼遷潮,數量史無前例地多和造成損害,所以我們要設法制止。」

Preston又解釋,這項法案不代表租戶不需要交租金,只是防止他們被逼遷,租戶仍然以債項形式欠業主租金。

有關提案周一在市府的土地及交通委員會一致通過,周二交由市參議會表決,以10比1票大比數通過,唯一投反對票的是市參事司嘉怡(Catherine Stefani)。

司嘉怡說:「我認為這個提案會導致市府被控告並好可能敗訴,雖然我同意法案背後的好意,但不足於令我投贊成票。」

有華裔業主表示,提案通過了,等於將財政壓力全推給業主,她又表示,政府在疫情期間給租戶的援助金,遠多於業主。

灣區業主聯會成員王運說:「不可能只是壓榨業主,業主都是人,收入不是天跌下來的,都是一分一毫儲的,如果繼續讓租客免費租金居住,或者不能收租不能逼遷,我們的儲蓄很快被吸乾,因為政府又要逼你交地稅,有些屋又要自費交水電煤,很多業主現在叫苦連天。」

