聖荷西舉行警方示威執法會議 民眾譴責警方過度執法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會周二討論警方在控制群眾應採取的措施,才不至於有使用武力過當的情況發生,結果在民眾發言時間,所有的人都嚴厲譴責警方,並要求議員們削減警察的預算。

上星期四,聖荷西市長Sam Liccardo和警方公布5月29日市中心示威、破壞、搶掠的視頻和照片,在周二的市議會民眾發言時間,一面倒的全部批評警方執法過當,有不少發言者當天在現場。

有發言者說:「我星期五在示威現場,我這輩子從沒參加示威,我是兩個小孩的父親,我是和平者,但我遭警察射(橡皮子彈),我沒有對警察扔東西,我手臂的瘀血過了11天都還在。」

另一人說:「我31日在現場,我看到聖荷西警察恫嚇及霸凌和平示威的年輕人,我看到警方對示威者發射橡皮子彈,這些群眾只不過是扔塑膠水瓶。」

發言的人都支持市議會削減警察預算,把這些預算用到教育、可負擔房屋等等,才能真正解決不公平的問題。

發言者說:「我們年輕人要求你們削減警方預算,更多經費在公立教育,特別是低收入社區的學校,局長、市長,你們的服務真令人失望,你們兩位辜負聖荷西市民。」

另一人說:「要我們如何相信改革,一直不斷的說謊,不能相信改革有用,我們要求削減這個腐敗機構的預算,用在其他有用的地方。」

也有人支持保留警隊:「我想對那些認為趁火打劫行為是對的人說,這些商業和物業可能是這些人僅有的,是他們的生命,基於這個原因,我支持保留警察,但是把經費重新分配到其他地方,幫助遏止犯罪。」

在民眾發言之前,邀請聖荷西警察局長Eddie Garcia做專案報告,對於警方處理示威群眾的方式,他說:「我們不完美,但毫無疑問我不滿意所發生的事,我們可以做得更好,但是我30年公職所親眼見到的,在那個混亂的場面,我相信我的同仁已經盡力了。」

聖荷西警察局正在制定人群控制政策,其中一個爭議點就是,是否該禁止使用橡皮子彈及催淚瓦斯,有4名民主黨州眾議員此前曾宣布一項全州提案,限制執法部門使用橡皮子彈。

另外,聖荷西警察早在2016年就已經禁止警察用鎖喉的方式制伏嫌犯,Garcia也說,對於曾經有執法不當前科的警察絕對不會錄。

