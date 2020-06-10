聖荷西舉行警方示威執法會議 民眾譴責警方過度執法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會周二討論警方在控制群眾應採取的措施，才不至於有使用武力過當的情況發生，結果在民眾發言時間，所有的人都嚴厲譴責警方，並要求議員們削減警察的預算。

上星期四，聖荷西市長Sam Liccardo和警方公布5月29日市中心示威、破壞、搶掠的視頻和照片，在周二的市議會民眾發言時間，一面倒的全部批評警方執法過當，有不少發言者當天在現場。

有發言者說：「我星期五在示威現場，我這輩子從沒參加示威，我是兩個小孩的父親，我是和平者，但我遭警察射（橡皮子彈），我沒有對警察扔東西，我手臂的瘀血過了11天都還在。」

另一人說：「我31日在現場，我看到聖荷西警察恫嚇及霸凌和平示威的年輕人，我看到警方對示威者發射橡皮子彈，這些群眾只不過是扔塑膠水瓶。」

發言的人都支持市議會削減警察預算，把這些預算用到教育、可負擔房屋等等，才能真正解決不公平的問題。

發言者說：「我們年輕人要求你們削減警方預算，更多經費在公立教育，特別是低收入社區的學校，局長、市長，你們的服務真令人失望，你們兩位辜負聖荷西市民。」

另一人說：「要我們如何相信改革，一直不斷的說謊，不能相信改革有用，我們要求削減這個腐敗機構的預算，用在其他有用的地方。」

也有人支持保留警隊：「我想對那些認為趁火打劫行為是對的人說，這些商業和物業可能是這些人僅有的，是他們的生命，基於這個原因，我支持保留警察，但是把經費重新分配到其他地方，幫助遏止犯罪。」

在民眾發言之前，邀請聖荷西警察局長Eddie Garcia做專案報告，對於警方處理示威群眾的方式，他說：「我們不完美，但毫無疑問我不滿意所發生的事，我們可以做得更好，但是我30年公職所親眼見到的，在那個混亂的場面，我相信我的同仁已經盡力了。」

聖荷西警察局正在制定人群控制政策，其中一個爭議點就是，是否該禁止使用橡皮子彈及催淚瓦斯，有4名民主黨州眾議員此前曾宣布一項全州提案，限制執法部門使用橡皮子彈。

另外，聖荷西警察早在2016年就已經禁止警察用鎖喉的方式制伏嫌犯，Garcia也說，對於曾經有執法不當前科的警察絕對不會錄。

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