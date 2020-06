研究指民眾出席示威活動或激發新型肺炎病例（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一項研究顯示,目前在全國出現的反警暴示威,每天可以激發50到500個新冠肺炎死亡病例。

西雅圖Fred Hutchinson癌症研究所一項針對病毒傳播的研究顯示,人們在目前基於警方暴力和「黑人生命寶貴」的示威期間所做的活動,例如喊叫、肢體衝突和被逮捕等,可能導致15,000到54,000宗新的新冠病毒感染,這代表美國病例增加3%到6%,而每一次有大型的示威活動,會最終導致50到500個新冠肺炎死亡病例。

但是研究報告也指出,無法確定示威所促成的病毒傳播機率,因為全國也在這時期逐漸開放經濟,所以人們也在眾多的不同場合中聚集,增加病毒傳播的機率。

但是,醫學界專家也表示,種族歧視對人們健康的威脅其實比示威來得大,因為示威也讓人們關注國內少數族裔在醫療上和主流社會有差異。

陳子平教授說:「很多東西人們沒有想到,種族歧視對心臟病、肺病、高血壓等,但這些都曾見諸許多醫學刊物報告,這些都會導致死亡,只是沒有像有人中槍那樣顯眼,但是長遠來說會導致更多人死亡。」

陳子平教授補充,亞裔社區也面對種族歧視所促成的健康問題,例如有些醫生不想要一些病人,或是病人無法得到治療,甚至是無法到醫院求醫等,都會在長期導致更多人死亡。

而陳子平也強調,亞裔目前因為許多人稱新冠病毒為「中國病毒」和「武漢病毒」,也都導致許多亞裔成為暴力或仇恨犯罪的目標,因而影響他們的健康,所以也可以在保護自己的情況下,參加反對種族歧視的示威活動,例如帶口罩、面罩和洗手液等。

