【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧以滙控做例子,批評中國政府借企業業務對別國施加政治影響力,滙控說不評論蓬佩奧言論。

蓬佩奧在聲明中引述有報道指,滙控擔心若英國禁用華為設備,或會成為中國報復對象,顯示中共對其他國家有高壓霸凌行為。

蓬佩奧又提到,滙控亞太區行政總裁王冬勝聯署支持港區國安法,但這種「表忠」做法,似乎只是換來中國政府丁點的尊重。

蓬佩奧批評北京以銀行在中國的業務,作為對抗英國的政治籌碼,敦促其他國家要引以為鑑,切勿過分依賴中國。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。