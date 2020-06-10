加州中部有槍手向警局開槍 一警員受傷

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加州中部周三有槍手向警局開槍，導致一名縣警受傷，暫時未知槍手的動機。

事發於Paso Robles市，警方正在市中心地區尋找槍手的下落，當局已呼籲當地民眾暫時留守室內。

事發於凌晨3時45分左右，有槍手向Paso Robles警局開槍達數分鐘，Paso Robles警局發推文稱，槍擊在凌晨4時結束。

受傷的縣警已送院治療，傷勢穩定。

Paso Robles距離洛杉磯西北方約175哩。

早前加州也發生一宗針對警員的槍擊案，灣區以南的Santa Cruz縣發生針對警員的槍擊案，造成一名縣警死亡，另外一人受傷。

疑犯Steven Carrillo是空軍中士，持有土製炸彈、步槍等武器，警方指疑犯的目的就是要殺警，警方也懷疑Carrillo涉及奧克蘭（屋崙）一名聯邦保安員被槍殺的案件。

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