加州中部有槍手向警局開槍 一警員受傷

加州中部周三有槍手向警局開槍,導致一名縣警受傷,暫時未知槍手的動機。

事發於Paso Robles市,警方正在市中心地區尋找槍手的下落,當局已呼籲當地民眾暫時留守室內。

事發於凌晨3時45分左右,有槍手向Paso Robles警局開槍達數分鐘,Paso Robles警局發推文稱,槍擊在凌晨4時結束。

受傷的縣警已送院治療,傷勢穩定。

Paso Robles距離洛杉磯西北方約175哩。

早前加州也發生一宗針對警員的槍擊案,灣區以南的Santa Cruz縣發生針對警員的槍擊案,造成一名縣警死亡,另外一人受傷。

疑犯Steven Carrillo是空軍中士,持有土製炸彈、步槍等武器,警方指疑犯的目的就是要殺警,警方也懷疑Carrillo涉及奧克蘭(屋崙)一名聯邦保安員被槍殺的案件。

