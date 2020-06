【有線新聞】

美國有國民警衞隊隊員協助應對國內示威後,確診新型肺炎。

國民警衞隊證實,有隸屬首都華盛頓的隊員,上周處理華府示威後,病毒檢測結果呈陽性。

部隊表示,不會公開確實確診人數,又說指揮官有責任確保隊員遵守指引,穿着保護裝備,並在可行情況下保持社交距離。

有政府官員透露,確診隊員數目不多,首都國民警衞隊全員約1,300人,另有近3,800名、來自11個州的國民警衞隊員一度到華盛頓增援。

