洛杉磯警員涉拘捕疑犯過度用武被起訴

【KTSF 江良慧報導】

洛杉磯有警察在拘捕疑犯時涉嫌使用過分武力，而且過程更被路人拍攝到，該名警察因此要面對毆打的控罪。

視頻拍下4月27日，洛杉磯警察Frank Hernandez怎樣處理Heights居民Richard Castillo的影片，一共兩段，分別來自警察身上攝影機，和一個在街上目擊事件並拍攝下來的路人，警方原本是接報到現場處理有人涉嫌非法擅闖。

地檢官Jackie Lacey表示，從片段看到有足夠證據控告該名警察，以執法的名義打人重罪，最高刑罰是判監3年。

Lacey說：「這個案可以看到警察多次拳打一個沒有反抗的男人，而且看來已經雙手放在背後，某階段曾用手掩面，所以這是一宗過份武力的案件。」

Lacey說，她的決定與近日反警暴和反種族歧視無關。

不過當日被打的Castillo的律師Wesley Ouchi就指出，今次警察被起訴，比正常快很多。

Ouchi說：「很多時候要拖很多年，我認為公眾現在已經不願意接受這種答案。」

洛杉磯警察局長Michael Moore周三發表聲明說，該警察要為自己的行為負責。

他在事發數天後，就他所看過的手機片段表示：「和很多人一樣我看過上星期公開的第三方的片段，我感到很憂慮。」

而洛杉磯警察工會就發表聲明說，雖然他們有責任幫助接受內部調查的會員，但他們從片段所看到的是不可接受，也並非他們受訓要做的事。

Castillo已經向警察局和洛杉磯市政府提出訴訟，他的律師表示，地檢官起訴警察有深遠影響。

Ouchi說：「這向普羅大眾顯示，第一，這些社區的成員要經歷什麼，第二，我們政府不會無視問題，他們會要警察問責。」

Hernandez在事後已經被捕，預計周四首度提堂。

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