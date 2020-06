洛杉磯警員涉拘捕疑犯過度用武被起訴

【KTSF 江良慧報導】

洛杉磯有警察在拘捕疑犯時涉嫌使用過分武力,而且過程更被路人拍攝到,該名警察因此要面對毆打的控罪。

視頻拍下4月27日,洛杉磯警察Frank Hernandez怎樣處理Heights居民Richard Castillo的影片,一共兩段,分別來自警察身上攝影機,和一個在街上目擊事件並拍攝下來的路人,警方原本是接報到現場處理有人涉嫌非法擅闖。

地檢官Jackie Lacey表示,從片段看到有足夠證據控告該名警察,以執法的名義打人重罪,最高刑罰是判監3年。

Lacey說:「這個案可以看到警察多次拳打一個沒有反抗的男人,而且看來已經雙手放在背後,某階段曾用手掩面,所以這是一宗過份武力的案件。」

Lacey說,她的決定與近日反警暴和反種族歧視無關。

不過當日被打的Castillo的律師Wesley Ouchi就指出,今次警察被起訴,比正常快很多。

Ouchi說:「很多時候要拖很多年,我認為公眾現在已經不願意接受這種答案。」

洛杉磯警察局長Michael Moore周三發表聲明說,該警察要為自己的行為負責。

他在事發數天後,就他所看過的手機片段表示:「和很多人一樣我看過上星期公開的第三方的片段,我感到很憂慮。」

而洛杉磯警察工會就發表聲明說,雖然他們有責任幫助接受內部調查的會員,但他們從片段所看到的是不可接受,也並非他們受訓要做的事。

Castillo已經向警察局和洛杉磯市政府提出訴訟,他的律師表示,地檢官起訴警察有深遠影響。

Ouchi說:「這向普羅大眾顯示,第一,這些社區的成員要經歷什麼,第二,我們政府不會無視問題,他們會要警察問責。」

Hernandez在事後已經被捕,預計周四首度提堂。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。