自從居家抗疫令實施以來,許多民眾已經習慣花更多時間在家做飯,也使得超市一些基本食品的需求出現增長,但這也導致一些非必要的食物出現短缺,喜歡吃零食的消費者,是否發現到市面上一些特別口味的零食經常缺貨?

專家表示,受到居家抗疫令影響,食品製造商為了滿足市場上對傳統食品的需求增加,只好對特別口味的食品項目減產,像是花生醬的選擇變少。

Oreo夾心餅乾有些口味缺貨,還有一些玉米片也缺貨,這也導致貨架上的產品種類選擇變少。

包括飲料生產商可口可樂、百事可樂以及罐頭生產商Campbell等公司,發現在疫情期間,特定的食品項目出現大規模的需求,為了滿足市場需求,於是擴大生產這些傳統食品。

不過業界人士稱,隨著商業重開,生產也很快會恢復原狀,讓消費者有更多選擇。

