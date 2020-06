聯儲局維持現行利率不變 料未來兩年不會有變動

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局周三決定維持現行利率不變,並且提示,在未來兩年,利率將不會有任何變動。

聯儲局開完兩天會議後周三決定維持現行利率不變,即是保持聯邦短期基金利率在零至0.25厘之間,聯儲局的決策官員都支持到2022年的未來兩年,利率都不會有任何變動,預測未來兩年的利率,將會維持在0.1厘的水平,直至局方有信心經濟承受得起近期的震盪,並且重回軌道,達致最高就業和價格穩定的目標。

雖然數據顯示,5月份增加250萬份工作令部份投資者以為經濟正在加速復甦,但聯儲局認為,由於疫情衝擊,令前景不穩定,因此降低來年的經濟增長預測,估計今年的GDP收縮6.5%,未來兩年就反彈成長,預測明年的GDP上升5%,2022年就上升3.5%。

全國失業率方面,預測今年全年會是9.3%,到2022年就略有好轉,是5.5%。

通脹方面,預測今年會降至0.8%,而核心PCE通脹率明年會降至1.5%。

資料顯示,疫情在3月初爆發以來,聯儲局推出連串刺激經濟措施,已經將資產負債表由4萬億元推高到7萬億元以上。

聯儲局指出,並無打算收緊銀根,並且承諾在未來幾個月,繼續維持現時的買債速度來支撐經濟。

