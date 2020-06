【KTSF】

阿茲海默症協會本周六將舉辦相關失智症的免費粵語健康講座,採用視訊方式鼓勵參加民眾先登記。

論壇內容包括是否因記憶力衰退的問題而感到困擾,了解怎樣與失智症患者相處,如何更好地照顧有失智症的家人。

論壇有患者家屬分享照顧經驗、診斷與治療,在失智症的不同階段與患者溝通的方法。

論壇是在6月13日星期六,時間下午2點到4點,有興趣民眾可以上網報名:http://tinyurl.com/2020ChineseForum,或是致電(408) 372-9926。

