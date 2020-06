愛達荷州警方查失蹤兒童掘出骸骨 繼父被拘留

【有線新聞】

警方在愛達荷州一處住所掘出人體骸骨,男戶主被捕、稍後上庭。警方早前已調查他新婚妻子的2名子女失蹤案,兩夫婦各自因為前夫和前妻受到當局調查。

聯邦調查局探員和警員當地星期二在一個小鎮住所的後園,發現相信是人體骸骨,出動重型工具挖掘,並封鎖附近一帶,屋主戴貝爾涉嫌隱瞞或銷毀證據被捕。

案件引起關注的原因之一是戴貝爾太太洛麗的一對子女,7歲兒子喬舒亞(Joshua Vallow)和17歲女兒泰利(Tylee Ryan),自去年9月起失蹤,下落不明。

警方當時展開調查,但戴貝爾夫婦一直不肯合作,曾落假口供,到今年2月更搬到夏威夷,洛麗在夏威夷被控遺棄兒童,妨礙調查等罪。

法庭文件指,洛麗的前夫去年初申請離婚,聲稱害怕被洛麗殺死,又說洛麗信奉好像邪教的宗教,他7月被自己的兄弟射殺。

洛麗之後由阿利桑那搬到愛達荷州,11月與戴貝爾再婚。

戴貝爾婚前兩星期前喪妻,根據訃告前妻是死於自然,但因戴貝爾迅速再婚,警方下令開棺檢驗,至今未公布驗屍結果。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。