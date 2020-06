【KTSF】

灣區捷運(BART)官員周二表示,有一名員工的新冠病毒檢測呈陽性反應,不過當局並未公布染病員工的職位,只說患者的工作有第一線的角色,平常會接觸到公眾,但強調患者並未與民眾有近距離接觸。

捷運官員指出,這名員工有戴口罩、手套,並且遵守社交距離規定,目前正在隔離中,確診之前最後一次工作是在上周日。

經過接觸調查後確認,這名捷運員工並未與民眾有近距離接觸,但是工作期間包括在車站和車廂待過,所有確認身分曾與該名員工接觸過的人,都要隔離並且接受新冠病毒檢測。

另一方面,捷運當局也表示,另外有兩名非第一線與民眾接觸的員工,最近幾個星期也確診,經過隔離之後目前已經康復。

