優山美地國家公園因疫情關閉兩個多月後,將於本週四重新開放。

不過在重開的同時,公園的遊客人數須限制在正常水平的一半,而且營地和遊客中心仍繼續關閉,或只提供有限度的室外服務。

公園目前計劃每天最多准許1,700輛車進入公園內,公園還首次要求白天的訪客必須上網提前預約,網址:http://recreation.gov

公園提供的穿梭巴士今年將暫停服務,雖然公園沒有強制要求遊客在室內或室外戴口罩,但仍建議在遊人較多的地方戴口罩,並保持至少6尺距離。

