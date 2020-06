北韓全面切斷對南韓聯絡渠道

【有線新聞】

兩韓關係轉差,北韓周二中午起全面切斷對南韓的聯絡渠道,指責對方縱容脫北者敵對行為,揚言「對南工作」都會變成「對敵工作」。

脫北者上月底在兩韓邊境,以氣球派發反北韓傳單,觸發北韓強硬回應。

北韓中午開始徹底斷絕並廢除所有對南韓的聯絡渠道,全日都未接聽南韓聯絡辦公室和軍方等機構的電話。

北韓官方朝中社報道,勞動黨中央副委員長金英哲與第一副部長金與正是在周一對南工作部門的工作會議上,下令把「對南工作」全面轉換為「對敵工作」,切斷一切通訊聯絡只是首階段行動,將審議對敵工作計劃、清算叛徒。

朝中社的報道批評南韓以卑鄙藉口、扮無可奈何,縱容反北韓敵對行為,將雙方關係推至災難性終點,是背信棄義,要付出應有代價。

南北韓前年關係改善期間,啟動青瓦台與勞動黨中央總部大樓的熱線,另外還有位於開城的南北共同聯絡辦事處渠道,軍方的東西海通訊聯絡線及板門店的聯絡渠道。

南韓回應說雙方應當根據協議,保持通訊聯絡渠道,會就北韓做法跟美國密切溝通。

韓聯社引述消息報道,美韓外交官月初曾經討論,關注北韓透過金與正表達立場,一致認為金與正的地位變化不容忽視。

