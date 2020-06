Alameda, Contra Costa縣允許「社交泡泡」小型聚會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Alameda縣、Contra Costa縣針對居家令作出調整,允許來自不同家庭的小型聚會,也稱之為「社交泡泡」(social bubbles)。

「社交泡泡」允許來自不同的家庭一塊聚會,但是人數不能夠超過12人,成員最少要維持3星期不變,聚會的時候,還是鼓勵大家戴口罩,保持社交距離,而這個聚會必須是在戶外舉行。

社交泡泡除了小型聚會,還包括托兒照顧、兒童課外活動等等,也都必須限制在12人以下,成員不能改變。

「社交泡泡」的想法,是起於新西蘭,新西蘭在封鎖期間採用了這種方法,並隨著傳播速度的放緩和限制的放寬,允許「泡泡」慢慢擴大。

紐西蘭政府建議,萬一泡泡中的成員出現症狀,整個群體自我隔離,以防止感染進一步擴散,新冠病毒限制人們社交往來,已經導致心理健康惡化,許多國家都在考慮採用社交泡泡模式。

另外,隨著暑假烤肉季節的到來,Contra Costa縣放寬戶外烤肉及野餐限制,燒烤爐跟野餐桌不能跟其他家庭共用,跟其他燒烤區的人,必須保持6尺社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。