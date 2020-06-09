Alameda, Contra Costa縣允許「社交泡泡」小型聚會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Alameda縣、Contra Costa縣針對居家令作出調整，允許來自不同家庭的小型聚會，也稱之為「社交泡泡」(social bubbles)。

「社交泡泡」允許來自不同的家庭一塊聚會，但是人數不能夠超過12人，成員最少要維持3星期不變，聚會的時候，還是鼓勵大家戴口罩，保持社交距離，而這個聚會必須是在戶外舉行。

社交泡泡除了小型聚會，還包括托兒照顧、兒童課外活動等等，也都必須限制在12人以下，成員不能改變。

「社交泡泡」的想法，是起於新西蘭，新西蘭在封鎖期間採用了這種方法，並隨著傳播速度的放緩和限制的放寬，允許「泡泡」慢慢擴大。

紐西蘭政府建議，萬一泡泡中的成員出現症狀，整個群體自我隔離，以防止感染進一步擴散，新冠病毒限制人們社交往來，已經導致心理健康惡化，許多國家都在考慮採用社交泡泡模式。

另外，隨著暑假烤肉季節的到來，Contra Costa縣放寬戶外烤肉及野餐限制，燒烤爐跟野餐桌不能跟其他家庭共用，跟其他燒烤區的人，必須保持6尺社交距離。

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