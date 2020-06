研究指居家令成功挽救6千萬人命

【KTSF 江良慧報導】

在新型肺炎大流行期間,政府頒布居家令,希望減慢病毒的傳播,有最新研究就顯示,實施居家令這個措施奏效,可能挽救了多達6,000萬人的性命。

沒人的街道,關閉的商店,這些都會成為美國人難忘的回憶,而一項最新研究指出,假如沒有實施這些居家抗疫、學校停課、旅遊禁令和實施社交距離措施,從疫情大流行至4月初,可能全國會有多6,000萬人死亡。

這項刊登在科學叢刊Nature上的研究,使用的數據模型技術一般是用作預測經濟增長,模型量度了6個國家的居家令的效果,研究終止日期是4月6日。

不過領導研究的科學家表示,之後繼續實施的居家令,很可能成功預防更多的新型肺炎病毒傳染個案。

研究包括每天感染率的數據、新型肺炎定義,以及大規模封閉令的時機。

不過研究也有它的限制,例如是有關病毒的感染數據,和全國各地所實施的措施都是有限,所以研究員只能提出估計可能會發生什麼。

