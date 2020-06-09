舊金山周五容許餐廳恢復室外堂食服務

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二新增14宗確診，累計2,793宗，死亡人數增加一人至43人，舊金山市府宣布加快重開步伐，提前在本周五容許餐廳重啟室外堂食服務。

根據舊金山的數據顯示，截至6月7日，市內感染新冠病毒的住院人數下降至3月底以來的最低，一共有36人留醫，其中14人在深切治療部。

市長布里德表示，是舊金山居民一直努力配合市府的居家令及衛生指引，令疫情緩和，因此市府周二宣布，提前於6月12日本周五准許餐廳重啟室外堂食的服務，不過酒莊、釀酒廠、酒吧及品酒室等這些本身沒有提供堂食服務的地方，除了外賣零售外，其餘服務仍然繼續禁止。

市府指出，重開室外堂食的餐廳，必須要做到以下的守則，包括顧客大部分時間只可以留在室外，除了使用洗手間，到櫃台點餐，及需通過餐廳才到達室外用餐區外，其餘時間都不可留在餐廳內。

每張桌子相隔最少6呎距離，一張桌子最多坐6名顧客，如果全部顧客住在同一間屋，就不限人數，同桌的人就不需要保持6呎社交距離。

顧客在入座前及因任何情況離開餐桌，例如前往洗手間，都必須要遮蓋口鼻。

此外，餐廳亦需要訂立一套衛生及清潔準則，以保障職員及顧客的安全，市府指出，詳細的指引將於周五公布。

為了讓商戶有更多空間提供路邊取貨及室外堂食服務，市府早前推出”共享空間”計劃，讓商戶免費申請牌照，在商鋪對開的行人路停車位或附近的公園等做生意，詳情可上到http://SF.gov/sharedspaces網站查詢。

除了室外堂食提前重啟外，其餘的店內購物、夏令營、宗教活動、私人上門服務，例如是保姆及清潔等，以及非緊急的醫生預約，將如期在下周一重啟。

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