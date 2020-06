舊金山周五容許餐廳恢復室外堂食服務

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二新增14宗確診,累計2,793宗,死亡人數增加一人至43人,舊金山市府宣布加快重開步伐,提前在本周五容許餐廳重啟室外堂食服務。

根據舊金山的數據顯示,截至6月7日,市內感染新冠病毒的住院人數下降至3月底以來的最低,一共有36人留醫,其中14人在深切治療部。

市長布里德表示,是舊金山居民一直努力配合市府的居家令及衛生指引,令疫情緩和,因此市府周二宣布,提前於6月12日本周五准許餐廳重啟室外堂食的服務,不過酒莊、釀酒廠、酒吧及品酒室等這些本身沒有提供堂食服務的地方,除了外賣零售外,其餘服務仍然繼續禁止。

市府指出,重開室外堂食的餐廳,必須要做到以下的守則,包括顧客大部分時間只可以留在室外,除了使用洗手間,到櫃台點餐,及需通過餐廳才到達室外用餐區外,其餘時間都不可留在餐廳內。

每張桌子相隔最少6呎距離,一張桌子最多坐6名顧客,如果全部顧客住在同一間屋,就不限人數,同桌的人就不需要保持6呎社交距離。

顧客在入座前及因任何情況離開餐桌,例如前往洗手間,都必須要遮蓋口鼻。

此外,餐廳亦需要訂立一套衛生及清潔準則,以保障職員及顧客的安全,市府指出,詳細的指引將於周五公布。

為了讓商戶有更多空間提供路邊取貨及室外堂食服務,市府早前推出”共享空間”計劃,讓商戶免費申請牌照,在商鋪對開的行人路停車位或附近的公園等做生意,詳情可上到http://SF.gov/sharedspaces網站查詢。

除了室外堂食提前重啟外,其餘的店內購物、夏令營、宗教活動、私人上門服務,例如是保姆及清潔等,以及非緊急的醫生預約,將如期在下周一重啟。

