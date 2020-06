參議院報告批評當局對中國電訊企業長期監管不力

【有線新聞】

美國參議院一個委員會發表報告,批評當局對多間中國電訊企業,長期缺乏嚴格監管,構成國家安全威脅,呼籲聯邦通訊委員會盡快決定,是否吊銷它們在當地提供國際通訊服務的許可。

美國國內一直有聲音憂慮中國透過國有電訊企業在當地收集情報。參議院的常設調查委員會最新報告,批評聯邦通訊委員會以及由司法部、國土安全部及國防部官員組成的電訊小組,近20年來幾乎沒有監管多間在美國營運的中國國有電訊企業,包括中國電信和中國聯通的美洲分公司等對美國國家安全、經濟和執法構成威脅。

報告指出,聯邦機構在2007和09年分別與中國電信和ComNet,達成有關國家安全協議。但分別只視察過它們兩次,至於中國聯通更是一次都沒有視察。

國土安全部和司法部只是派出少於5名職員,負責電訊小組的審查監督工作,沒有安排足夠人手,監管程序亦存在缺陷,審查運作屬於臨時性質,原因是沒有得到國會明確授權。

報告期望當局和國會加強合作,監管中國的電訊企業,並呼籲聯邦通訊委員會盡快決定是否吊銷這幾間電訊公司在當地提供國際通訊服務的許可。

委員會四月時以國家安全風險為由,要它們解釋為何不應吊銷許可。

