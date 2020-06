【KTSF】

南灣Santa Clara縣病媒控制局周一宣布,周四晚將在Milpitas部分地區進行滅蚊行動,以阻截西尼羅病毒傳播。

當局宣布,在該縣Milpitas郵遞區號95035的地區,採集到的蚊子樣本中,證實出現西尼羅病毒陽性反應,將在本周四夜間11點鐘左右在該區進行滅蚊行動,以避免居民感染到西尼羅病毒,整個地面滅蚊工作將進行數個小時。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。