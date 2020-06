【KTSF】

有專家指最近灣區蛇類的數目有可能是正常水平的三倍,並有成年響尾蛇出現,呼籲民眾小心。

Sonoma縣野生動物拯救組織負責人表示,在未來兩到三個禮拜,民眾將會見到初生的響尾蛇,但正常應該是8月底9月初。

專家表示,由於2月灣區有不尋常的高溫天氣,並持續了一段時間,導致蛇類提早幾個月進行繁殖,而在灣區成年的響尾蛇現在都四處覓食。

專家又指,響尾蛇會出現在高爾夫球場、步行徑、公園,甚至偶然會在住宅附近,不過大多數的響尾蛇都不具有侵略性,不過如果聽到響尾蛇發出的嘶嘶聲就要避開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。