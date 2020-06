全球新型肺炎確診人數升至700萬 紐約市重開經濟

【KTSF 江良慧報導】

根據Johns Hopkins大學的數據,目前全球的新型肺炎確診個案已經突破700萬,美國繼續是最多人確診的國家,有接近200萬人,當中紐約市疫情最嚴重,有超過20萬人確診,而這個疫情最嚴重的城市,周一終於正式復市。

紐約市交通局人員周日天為地鐵乘客回歸做準備,車站每天消毒兩次,局方會盡力確保紐約人安全。

周日在96街的車站,地鐵副總裁Sally Librera親自到場監工,視察職員清潔地鐵車卡和放置搓手液,以及在月台上貼上保持社交距離的提示。

華裔乘客Christy Chang表示擔心:「在繁忙時間會超過10人,所有人同時間去上班,列車上一定很擠迫。」

Librera說:「這裡是紐約市地鐵系統,要保持6尺距離未必可行,也不切實際,所以我們放置這些提示,提醒乘客盡量隔開和必須戴口罩。」

他們已經準備好200萬個口罩給有需要的人,預計周一最多有40萬人復工,不過畫面不似預期,因為很多商店都封起圍板,有些商店已經開門營業,但一些就因為遭破壞搶掠要清理。

從事宴會活動策劃的Raul Avila就表示,對店鋪可以重開感到興奮。

Avila說:「雖然未恢復從前模樣,但至少是一個開始。」

重開第一階段是零售可以路邊取貨,建築業和建造業也從開。

餐廳東主Tommy Greco就希望食店也可以重開。

Greco說:「我認為可實行一些措施,我不想復業會危及他人,但我肯定認為若戴口罩、有社交距離和提供搓手液,或類似的,我便沒問題。」

他認為顧客應該可以選擇,單看這家餐廳的人潮,似乎很多人都急不及待,不過市長白思豪就說,餐廳戶外堂食屬於第二階段。

白思豪說:「根據州府正式列表,到第二階段可能只需兩星期,我不想大家期望過高,把7月初定為目標吧,我認為這是較安全和聰明的做法。」

