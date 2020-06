聯儲局將推「Main Street貸款計畫」 讓更多中小企

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局就快推出一個叫做「Main Street貸款計畫」,讓更多中小型商業受惠。

投資者正密切留意聯儲局周二周三兩天開會議息,看看利率政策的走向,一般預料,聯儲局將會繼續保持零息政策一段時間,今次可能會保持現行利率不變,但重申會繼續支撐經濟,至於是否會推出進一步的刺激經濟措施,就要拭目以待。

另外,聯儲局周一表示,將會放寬就快推出的「Main Street貸款計畫」,以便令更多中小型商業受惠,放寬的條件包括降低最低貸款額至25萬元,而最高貸款額可以借3億元,同時也延長還錢期到5年,以及容許商業在貸款的頭兩年可以押後償還本金。

合資格申請的公司,僱員總數必須少過1.5萬人,或去年的年收益少過50萬元,已經申請到「薪資保障計畫貸款」的公司,今次也可以申請,但分別在於「Main Street貸款計畫」必須要償還借款,這個計畫授權財政部提供多達6,000億元貸款,也是聯儲局自經濟大蕭條以來,首次直接借錢給個別的商業。

此外,為了救市,聯儲局也首次購買市政債券,以及首次購買風險較高的某類型公司債券。

