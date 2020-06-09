聯儲局將推「Main Street貸款計畫」 讓更多中小企

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局就快推出一個叫做「Main Street貸款計畫」，讓更多中小型商業受惠。

投資者正密切留意聯儲局周二周三兩天開會議息，看看利率政策的走向，一般預料，聯儲局將會繼續保持零息政策一段時間，今次可能會保持現行利率不變，但重申會繼續支撐經濟，至於是否會推出進一步的刺激經濟措施，就要拭目以待。

另外，聯儲局周一表示，將會放寬就快推出的「Main Street貸款計畫」，以便令更多中小型商業受惠，放寬的條件包括降低最低貸款額至25萬元，而最高貸款額可以借3億元，同時也延長還錢期到5年，以及容許商業在貸款的頭兩年可以押後償還本金。

合資格申請的公司，僱員總數必須少過1.5萬人，或去年的年收益少過50萬元，已經申請到「薪資保障計畫貸款」的公司，今次也可以申請，但分別在於「Main Street貸款計畫」必須要償還借款，這個計畫授權財政部提供多達6,000億元貸款，也是聯儲局自經濟大蕭條以來，首次直接借錢給個別的商業。

此外，為了救市，聯儲局也首次購買市政債券，以及首次購買風險較高的某類型公司債券。

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