【KTSF 吳宇斌報導】

中半島Redwood City有一個可負擔公寓大樓重新開放等候名單,本月內都可以申請。

這個公寓大樓位於El Camino Real 2821號,32個可負擔單位,包括27個開放式公寓,5個一房公寓,等候名單現正開放接受申請。

申請人的年收入一個人不得超過60,900元,兩個人不得超過69,600元,San Mateo縣居民會獲得優先,最多6個單位會給予有殘障的無家可歸者。

申請截止日期是6月30日,詳情請點擊:https://www.facebook.com/SSFEconomicandCommunityDevelopment/posts/1599765703522714

申請網站:http://mysmchousing.org

