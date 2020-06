【有線新聞】

台灣高雄市長韓國瑜表示,不會提出罷免無效訴訟。

韓國瑜上午最後一次主持市政會議和團隊大合照,他下午在個人Facebook發文,宣布不會就罷免的結果提出訴訟,說尊重人民意志,卸下市長職務後會暫時休息,未規劃未來動向。

當局預計周五會公告,正式解除韓國瑜市長職務,在之後的3個月內補選,韓國瑜4年內不得再參選高雄市長。

