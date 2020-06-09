George Floyd出殯下葬 長眠母親旁邊

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯警暴案非洲裔男死者George Floyd周二出殯，民權領袖在儀式上提到種族的不公義，並且呼籲改革。

Floyd周二在德州休斯敦市一間教堂出殯，黑人民權領袖Al Sharpton在儀式上花了超過30分鐘致頌詞，他提到警察不公平對待非洲裔，他指出，除非黑人生命與白人生命一樣可貴，否則日後這些情況將不斷重演，因此他呼籲改革，而這種改革必須從高層做起，因為不當的行為往往受到高層的包庇。

Sharpton說：「神拿走被抗拒的石頭，令它變成運動的基礎，將會改變整個世界。」

民主黨籍總統參選人拜登透過視像發表講話，他承認，美國仍然存在種族主義問題，必須洗脫不信任，這樣就會做得更好。

拜登說：「我們不能離開這刻，以為可以再次逃避種族主義，它依附在我們的靈魂，從體制上的污蔑，仍困擾著美國人的生命，正如Thurgood Marshall懇求美國必須脫離冷漠、恐懼、仇恨和不信任，因為美國可以做得更好。」

禮成之後，Floyd的遺體轉送到德州Pearland的墓地，下葬在他母親旁邊。

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