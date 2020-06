George Floyd出殯下葬 長眠母親旁邊

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯警暴案非洲裔男死者George Floyd周二出殯,民權領袖在儀式上提到種族的不公義,並且呼籲改革。

Floyd周二在德州休斯敦市一間教堂出殯,黑人民權領袖Al Sharpton在儀式上花了超過30分鐘致頌詞,他提到警察不公平對待非洲裔,他指出,除非黑人生命與白人生命一樣可貴,否則日後這些情況將不斷重演,因此他呼籲改革,而這種改革必須從高層做起,因為不當的行為往往受到高層的包庇。

Sharpton說:「神拿走被抗拒的石頭,令它變成運動的基礎,將會改變整個世界。」

民主黨籍總統參選人拜登透過視像發表講話,他承認,美國仍然存在種族主義問題,必須洗脫不信任,這樣就會做得更好。

拜登說:「我們不能離開這刻,以為可以再次逃避種族主義,它依附在我們的靈魂,從體制上的污蔑,仍困擾著美國人的生命,正如Thurgood Marshall懇求美國必須脫離冷漠、恐懼、仇恨和不信任,因為美國可以做得更好。」

禮成之後,Floyd的遺體轉送到德州Pearland的墓地,下葬在他母親旁邊。

