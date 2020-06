華裔李志威參選舊金山第一區市參事議席

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山所有單數選區今年11月將會舉行市參事選舉,其中競爭最激烈的第一區,即是列治文區,再多一名華裔遞表參選。

舊金山第一區市參事候選人李志威(David Lee)說:「第一區列治文區一直被市府忽略,我們極需要支援及注意力,因此我參選,優先考慮列治文區的利益。」

李志威是舊金山華裔教育委員會的行政主任,一向致力呼籲華裔積極投票,今次已經是李志威第三次參選市參事。

李志威表示,他的首要目標是爭取在區內興建可負擔房屋,服務較低收入的居民,另外,他正與社區合作,幫助Clement街及Balboa街的商戶從疫情中恢復。

李志感亦希望將灣區捷運(BART)引入列治文區,讓居民出入更方便。

現任列治文區市參事李麗嫦宣布不競逐連任後,至今有7人遞表參選,除了李志威外,華裔候選人還有精通中文的政治助理陳詩敏。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。