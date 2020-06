上周日新增新型肺炎病例創紀錄新高 世衛警告勿鬆懈

【有線新聞】

全球增至逾711萬人感染新型肺炎、40萬人死亡,剛過去的周日,全球新增染病人數是紀錄最多,世衛警告疫情惡化,未是時候鬆懈。

新型肺炎疫情在亞洲、歐洲趨向穩定,各國逐步放寬措施,冀讓民眾重過正常生活。

但世衛指出,全球過去十天中有9天新增病例逾十萬,剛過去的周日,全球新增136,000人染病,是紀錄新高,顯示疫情惡化。

總幹事譚德塞說周日新增的病例大部分來自美洲和南亞,而疫情緩和的地區亦要密切監察,確保不會反彈。

譚德塞說:「疫情至今超過6個月,但不是各國鬆懈的時候。」

最先出現疫情的中國,國務院周日發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書,紀錄抗疫過程。

內地傳媒《中國日報》問譚德塞對白皮書有何回應,譚德塞沒有說話,用眼神示意旁邊官員。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安代答,說審視應對疫情的方式是好事,可以汲取教訓。但認為更應著眼未來,預防年底可能出現的第二波爆發。

