上周日新增新型肺炎病例創紀錄新高 世衛警告勿鬆懈

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全球增至逾711萬人感染新型肺炎、40萬人死亡，剛過去的周日，全球新增染病人數是紀錄最多，世衛警告疫情惡化，未是時候鬆懈。

新型肺炎疫情在亞洲、歐洲趨向穩定，各國逐步放寬措施，冀讓民眾重過正常生活。

但世衛指出，全球過去十天中有9天新增病例逾十萬，剛過去的周日，全球新增136,000人染病，是紀錄新高，顯示疫情惡化。

總幹事譚德塞說周日新增的病例大部分來自美洲和南亞，而疫情緩和的地區亦要密切監察，確保不會反彈。

譚德塞說：「疫情至今超過6個月，但不是各國鬆懈的時候。」

最先出現疫情的中國，國務院周日發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，紀錄抗疫過程。

內地傳媒《中國日報》問譚德塞對白皮書有何回應，譚德塞沒有說話，用眼神示意旁邊官員。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安代答，說審視應對疫情的方式是好事，可以汲取教訓。但認為更應著眼未來，預防年底可能出現的第二波爆發。

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