居家抗疫期間矽谷環境及交通大有改善（視頻）

南灣Santa Clara縣至今累計有2,800人確診新冠肺炎,144人死亡,失業率高達12%,不過在居家令期間,整個環境及交通狀況都大有改善,算是疫情下的好消息。

根據Joint Venture Silicon Valley所做的研究,開車出行的大幅度減少,證明是有利於減少矽谷的溫室氣體排放,因為其中一半是由汽車產生的。

數據顯示,跟同期相比,矽谷3月跟4月,人均高速公路車輛行駛里程下降了28%,2018年矽谷居民每天平均開22英里,或一年8,200英里,溫室氣體排放量下降多達21%。

在交通安全方面,灣區主要6縣在5月4日這週共發生61起車禍,比同期下降69%。

加州公路巡警資料顯示,全加州從3月19日到4月30日,車禍死亡比同期減少了88%。

矽谷一些企業領袖表示,願意在居家令結束後,持續改善矽谷的環境,包括通訊上班、騎自行車、步行、共享電動滑板車,以及強化公交系統。

