居家抗疫期間矽谷環境及交通大有改善（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣至今累計有2,800人確診新冠肺炎，144人死亡，失業率高達12%，不過在居家令期間，整個環境及交通狀況都大有改善，算是疫情下的好消息。

根據Joint Venture Silicon Valley所做的研究，開車出行的大幅度減少，證明是有利於減少矽谷的溫室氣體排放，因為其中一半是由汽車產生的。

數據顯示，跟同期相比，矽谷3月跟4月，人均高速公路車輛行駛里程下降了28%，2018年矽谷居民每天平均開22英里，或一年8,200英里，溫室氣體排放量下降多達21%。

在交通安全方面，灣區主要6縣在5月4日這週共發生61起車禍，比同期下降69％。

加州公路巡警資料顯示，全加州從3月19日到4月30日，車禍死亡比同期減少了88%。

矽谷一些企業領袖表示，願意在居家令結束後，持續改善矽谷的環境，包括通訊上班、騎自行車、步行、共享電動滑板車，以及強化公交系統。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。