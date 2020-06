【有線新聞】

有大陸戰機短暫進入台灣空域,台方出動戰機驅趕。

台灣的國防部表示,周二上午偵察到有大陸蘇30戰機,多次短暫飛入台灣西南空域,台方出動空中偵巡戰機,全程掌握,發出廣播警告,同時積極驅趕。

台方強調軍方對台海周邊海、空狀況充分掌握、積極應處,確保台灣安全。

同日有美軍運輸機飛越台灣上空,有追蹤飛機動態網站發現一架美軍C-40A運輸機,上午從日本沖繩起飛,經基隆、飛向台灣西海岸,期間穿越台灣上空,再由台南外海離去。

台方指,美軍運輸機是按程序完成飛過上空申請,期間沒有降落台灣的機場。

