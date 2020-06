舊金山中央地鐵通車日再推遲至明年底（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

施工十年,已經兩度延期完工的舊金山中央地鐵工程又再傳出壞消息,交通局證實,中央地鐵的正式通車日期又再推遲半年至明年年底。

舊金山交通局向本台證實,中央地鐵工程的完工日期,由原定的今年夏季延遲至今年年底,完工後,局方需要大約一年時間測試整個行車系統,因此預計正式載客的通車日期是2021年年底,舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙(Ed Siu)是最先收到延遲消息的華埠商戶。

邵旗謙說:「交通局,每次與他們開會,都鐵定告訴我們好準時,2021年暑假會完成,上星期五打電話給我,在電話上告訴我,他們今次起碼再延期6個月,要到2021年年底,我們還可以相信他嗎?」

中央地鐵工程於2010年動工,最初預計在2018年通車,不過至今已三度延期,交通局並沒有明確解釋今次延遲完工的原因,只在工程的網誌上表示,在疫情期間,工人做足安全措施,並在保持社交距離的原則下每天繼續工作。

過去幾個月,雖然工程有了重要的進展Stockton街夾Jackson街的緊急出口已經完成,工地旁邊的行人路及行車線已經重開,但局方仍發現,難以按原定日期完工,因此需要多半年去完成,車站的大型工程相信封閉了多年,車站旁邊的一段華盛頓街亦將於今年年底重開。

邵旗謙說:「這個疫情加上地鐵延期,令華埠有很大的傷害,這個傷害不但我們的生意受到影響,人流受到影響,整個華埠的氣象,由疫情加上地鐵工程很難恢復過來。」

交通局表示,明白工程對社區造成的影響,感謝大家的耐性,一旦通車,中央地鐵將會貫穿華埠、聯合廣場及Mission Bay等地區,為這些社區帶來極大的便利。

