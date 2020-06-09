舊金山中央地鐵通車日再推遲至明年底（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

施工十年，已經兩度延期完工的舊金山中央地鐵工程又再傳出壞消息，交通局證實，中央地鐵的正式通車日期又再推遲半年至明年年底。

舊金山交通局向本台證實，中央地鐵工程的完工日期，由原定的今年夏季延遲至今年年底，完工後，局方需要大約一年時間測試整個行車系統，因此預計正式載客的通車日期是2021年年底，舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Ed Siu）是最先收到延遲消息的華埠商戶。

邵旗謙說：「交通局，每次與他們開會，都鐵定告訴我們好準時，2021年暑假會完成，上星期五打電話給我，在電話上告訴我，他們今次起碼再延期6個月，要到2021年年底，我們還可以相信他嗎？」

中央地鐵工程於2010年動工，最初預計在2018年通車，不過至今已三度延期，交通局並沒有明確解釋今次延遲完工的原因，只在工程的網誌上表示，在疫情期間，工人做足安全措施，並在保持社交距離的原則下每天繼續工作。

過去幾個月，雖然工程有了重要的進展Stockton街夾Jackson街的緊急出口已經完成，工地旁邊的行人路及行車線已經重開，但局方仍發現，難以按原定日期完工，因此需要多半年去完成，車站的大型工程相信封閉了多年，車站旁邊的一段華盛頓街亦將於今年年底重開。

邵旗謙說：「這個疫情加上地鐵延期，令華埠有很大的傷害，這個傷害不但我們的生意受到影響，人流受到影響，整個華埠的氣象，由疫情加上地鐵工程很難恢復過來。」

交通局表示，明白工程對社區造成的影響，感謝大家的耐性，一旦通車，中央地鐵將會貫穿華埠、聯合廣場及Mission Bay等地區，為這些社區帶來極大的便利。

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