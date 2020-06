反修例一周年被問有否後悔 林鄭說人人都要汲取教訓

【有線新聞】

香港反修例一周年,香港行政長官林鄭月娥被問到有否後悔及反思,她說人人都要汲取教訓,香港承受不起亂局。

去年今日反修例遊行由早上進行至深夜,政府當晚出新聞稿,堅持6月12日如期恢復二讀,引發曠日持久的抗爭。

林鄭月娥至今被問到有沒有後悔或者反思,她回應道:「每個人都要汲取教訓,特區政府要汲取教訓,各個立法會議員我希望都能夠汲取教訓,香港承受不起這樣的亂局,香港市民是希望有一個穩定、安寧的環境,可以在此安居。」

一年後的今日,中央出手為香港立國安法,林鄭月娥呼籲各界支持,又指如果每日都有暴力,政府救經濟的工作都會打折扣。

林鄭月娥說:「有小部分人士藉此肆意抹黑今次國家安全的立法工作,甚至煽動所謂即將的星期日罷工罷課的行動,我在此感到極度遺憾亦作出譴責,他們衝着來的是香港700多萬人的利益」。

港澳辦副主任張曉明支持國安法的講話,將英國《金融時報》記者馬凱簽證續期被拒一事,與他邀請過香港民族黨陳浩天演講拉上關係,是否意味2018年這個出入境的決定是中央的指令?

林鄭月娥回應:「涉及國家利益的事情,我毋須被指示去做何謂正確的事,以維護國家的利益,我希望這樣能清楚說明,多謝大家。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。