反修例一周年被問有否後悔 林鄭說人人都要汲取教訓

【有線新聞】

香港反修例一周年，香港行政長官林鄭月娥被問到有否後悔及反思，她說人人都要汲取教訓，香港承受不起亂局。

去年今日反修例遊行由早上進行至深夜，政府當晚出新聞稿，堅持6月12日如期恢復二讀，引發曠日持久的抗爭。

林鄭月娥至今被問到有沒有後悔或者反思，她回應道：「每個人都要汲取教訓，特區政府要汲取教訓，各個立法會議員我希望都能夠汲取教訓，香港承受不起這樣的亂局，香港市民是希望有一個穩定、安寧的環境，可以在此安居。」

一年後的今日，中央出手為香港立國安法，林鄭月娥呼籲各界支持，又指如果每日都有暴力，政府救經濟的工作都會打折扣。

林鄭月娥說:「有小部分人士藉此肆意抹黑今次國家安全的立法工作，甚至煽動所謂即將的星期日罷工罷課的行動，我在此感到極度遺憾亦作出譴責，他們衝着來的是香港700多萬人的利益」。

港澳辦副主任張曉明支持國安法的講話，將英國《金融時報》記者馬凱簽證續期被拒一事，與他邀請過香港民族黨陳浩天演講拉上關係，是否意味2018年這個出入境的決定是中央的指令？

林鄭月娥回應：「涉及國家利益的事情，我毋須被指示去做何謂正確的事，以維護國家的利益，我希望這樣能清楚說明，多謝大家。」

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