【KTSF】

加州周一公布針對電影院的重開指引,容許電影院最快本周稍後重開,但入場人數要減少25%,或不得多於100人。

州政府建議,電影院要制定預約系統、指定觀眾入場時間及座位,以保持6呎的社交距離。

觀眾在進出電影院或購買零食時,必須佩戴口罩或遮蓋口鼻。

州政府也建議電影院可以使用用完即棄或可清洗再用的椅套,大門也應可自動打開,讓觀眾無須觸碰門把。

加州近日逐步放寬居家抗疫令,容許餐廳、教堂、髮型屋、零售店等重開,但實際重開日期仍由各縣政府自行決定。

