柏克萊市開設新的新冠病毒檢測站,開放給所有居民或員工做免費測試,即使沒有病徵都可以去,不過必須先預約時間。

檢測站地點是Martin Luther King Jr.青年中心Oregon街1730號,開放時間是逢星期一至五的早上8時至下午5時,想預約的民眾可以上https://lhi.care/covidtesting或者打電話去(888)634-1123查詢。

僱主如果想幫員工申請預約做檢測,可以電郵至[email protected],標題寫上”group testing”。

社區組織想預約就發電郵去[email protected],或打電話去(510) 981-5329。

柏克萊市府有自己的公共衛生部門,市內目前有107宗確診個案,一人死亡。

